La presidentessa Valeria Armeni sulla retrocessione del suo Tor Sapienza "Ripartiamo da qui"

La retrocessione arrivata nell'ultima giornata di Eccellenza è stata un duro colpo per il Tor Sapienza. La squadra del girone B infatti ha mancato l'appuntamento con i playout per un solo punto, cedendo all'ultima giornata per 1-4 con l'Anagni e contemporaneamente salvando l'Atletico Pontinia. A parlare della sfida che attende il Tor Sapienza per la prossima stagione è stata la sua presidente Valeria Armeni, che ha mostrato la forza e la volontà del club romano di ripartire.

Le parole di Valeria Armeni

Ci son volute 48 ore di tempo per realizzare e mettere a fuoco una sconfitta, una sconfitta calcistica che brucia sulla pelle di tutti coloro che hanno dato, sudato, lottato e creduto fino all'ultimo minuto. Poi arriva il momento della resa, ma soprattutto delle riflessioni. L'obbligo morale di chi conduce è proprio questo, sedersi e rivedere ogni singola situazione, scelta, pensiero, valutazione, azione intrapresa. Una sconfitta è una sconfitta, ed è giusto rispettarla in ogni sua forma, ma va anche sfruttata per quello che ti lascia dentro. In questi giorni ho ricevuto molti messaggi, magari da persone inaspettate e nessuno da chi sembrava rispettasse questi colori; ecco anche a cosa servono le sconfitte, a rimettere i valori al giusto posto. Per questo voglio ringraziare ogni singola persona chiamata per nome e non per cognome, che mi è stata accanto in questa stagione; parto dalla mia famiglia, dalle mie figlie Alessandra e Camilla, Fabrizio e mio papà Massimo. Bezio, Gabriele, Giordano, Anna, Matteo e Niccolò, FONDAMENTALI in tutto. Voglio ringraziare con la stessa forza e potenza Marcello, Vincenzo, Stefano sempre presenti, unici nel loro modo di essere ma una certezza costante, e non per ultimi Giancarlo e Alessandro che mi hanno sostenuta. Importantissimi ancora per me e per tutto l'ambiente sono gli arrivi del direttore Massimo e di Mauro, uomini competenti ed equilibrati che hanno fatto un lavoro straordinario di cui sono orgogliosa e fiera. Ancora, poi, Antonio e Valerio per le serate fino alle 21 in segreteria. Voglio ringraziare i miei ragazzi, giocatori ma uomini prima di tutto, uno su tutti il mio capitano Francesco, capace di arrivare e di vedere dove gli altri non vedono, un ragazzo encomiabile. Poi arrivo alla mia FAMIGLIA GIALLOVERDE... che bello domenica vedervi lì in tribuna, in tanti, tantissimi a sostenerci l'uno con l'altro. Questo "amore" va al di là delle vittorie e delle sconfitte, va al di là dei soldi e della convenienza personale, questo "amore" è quello puro e per il quale, io Valeria, ogni giorno mi impegno e mi impegnerò per onorarlo e rispettarlo. Una sconfitta seppur amara però, non può macchiare quanto di buono e di bello abbiamo detto, fatto e vissuto qui dentro al Castelli.. io riparto da qui, da una sconfitta. Grazie a tutti.