La Nuova Florida scende in Eccellenza ma non si perde d'animo "Il progetto continua"

La società dopo neanche 24h dall’esito della gara del playout dove ci ha condannato alla retrocessione in eccellenza, comunica come sempre l’operatività e l’immediata programmazione in atto per la stagione sportiva 2024/2025. In primis è partito l’iter del cambio di denominazione da NF Ardea Calcio a Nuova Florida Calcio e il logo rimarrà sempre quello storico del 2005’. Si sta già valutando la figura del responsabile tecnico della prima squadra (dopo aver effettuato un attento dialogo con mister Del Grosso e il suo staff). Rispetteremo entro il 30 giugno tutti gli accordi intercorsi con staff e calciatori che hanno appena terminato la stagione in corso, per poi sederci con coloro che abbiamo intenzione di tenere in base anche ai contratti sottoscritti o rinnovi. A livello societario ci sarà un ampliamento con delle figure ben distinte tra loro, la quale daranno un supporto professionale alla società stessa, oltre che tecnico. Cominceremo come sempre fin da subito a individuare calciatori adatti alle nostre esigenze tramite appositi stage dedicati esclusivamente per i nati dal 2004 al 2007, per i stage che si svolgeranno prima del 1 luglio dovranno presentarsi muniti di nulla osta della società di appartenenza. La regola come ben descritta dal Crl per la stagione 2024/2025 dove non c’è nessun obbligo per i fuori quota la società non intende aderirci e tanto meno prenderla in considerazione, o per lo meno non adattarla, il nostro progetto sarà sempre quello della valorizzazione dei giovani. A seguire verranno pubblicate settimanalmente le date dei stage.