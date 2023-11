La Nuova Florida ha il suo nuovo allenatore, è un ex Avezzano e Milano City

Si conclude la telenovela allenatore per il Nuova Florida, che ha annunciato l'arrivo sulla sua panchina di Antonio Aiello fino a giugno 2024. Il nuovo allenatore troverà una squadra in salute al suo arrivo, con quindici punti e fuori dalla zona retrocessione nonostante i tre punti di penalità arrivati in campionato.

Il comunicato della Nuova Florida

La Società è lieta di annunciare Antonio Aiello come nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha siglato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2024. Allenatore di comprovata esperienza, che vanta esperienze con squadre del calibro di Avezzano, Milano City, San Marino, Viareggio, Saronno e per ultimo il San Luca, ha avuto già esperienze nella nostra regione con il Serpentara nella stagione 2016/2017. Da parte di tutto il club il più caloroso benvenuto a mister Aiello e gli auguri di buon lavoro.