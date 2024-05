La Nuova Florida conferma, un ex Roma resta nella dirigenza del club

Continuano le manovre in casa Nuova Florida, con una conferma nell'organico della prossima stagione importante per ruolo e nome. E il nome grosso è quello di Sandro Tovalieri, ex attaccante e allenatore delle giovanili della Roma e confermato nel suo ruolo di responsabile dell'area tecnica del Nuova Florida seguendo il club in Eccellenza. "Primo obiettivo raggiunto! Sandro Tovalieri confermato per la stagione 2024/2025. La società è lieta di annunciare la conferma di Sandro Tovalieri, che continuerà a ricoprire il ruolo di responsabile del settore giovanile (Sgs), per il secondo anno consecutivo.".