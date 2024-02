La Nuova Florida cambia ancora allenatore, ufficiali le dimissioni di Scorsini

Ancora una novità per la Nuova Florida, che ha comunicato tramite la sua pagina ufficiale le dimissioni irrevocabili del tecnico Marco Scorsini. L'allenatore dimissionario era arrivato in sostituzione di Aiello, e dopo solo cinque giornate ha deciso di lasciare la squadra di Serie D, sprofondata in zona playout tra punti di penalizzazione e pessime prestazioni recenti nel girone G.

Il comunicato del club

Marco Scorsini chiede le dimissioni irrevocabili. Marco Scorsini dopo 5 gare di campionato dove ha ottenuto due pareggi e 3 sconfitte avvisa la società via pec le proprie dimissioni irrevocabili. La società accetta a prescindere dall’ irrevocabilità chiesta e attende che lo stesso venga in sede per la firma delle dimissioni. Si comunica che per il proseguo del campionato la panchina sarà affidata a Davide Diana e Andrea Del Grosso.