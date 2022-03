La Nuova Florida cala il poker contro la Vis Artena

Squadra in casa

Passo falso pesante della Vis Artena, che sul campo della Nuova Florida viene travolta dall'impeto dei padroni di casa, bravi a trovare quattro gol e tre punti cruciali per il proseguimento del campionato. Una vittoria che nasce nel primo quarto d'ora, complice l'uno-due di Katseris e Moretti, che prima di pallonetto e poi di destro indirizzando in maniera pesante la partita. La Vis Artena reagisce ma viene bucata ulteriormente nel secondo tempo, con i gol di Capparella e Trubiani di nuovo in cinque minuti che alla mezz'ora puniscono gli ospiti. La Nuova Florida si porta così a meno otto punti dal Giugliano capolista.

Nuova Florida - Vis Artena 4-0 (Katseris 11’pt, Moretti 13’pt, Capparella 29’st, Trubiani 34’st)

NUOVA FLORIDA Giordani, Moretti, Oliana, Malano (35’st Grossi), Capparella, Gjini (1’st Trubiani), Tamburlani (38’st Morelli), Vannucci, Contini, Persichini (37’st Cesaretti), Katseris (31’st Miola) PANCHINA D'Adamo, Lovaglio, Scognamiglio, Menchinelli ALLENATORE Bussone

VIS ARTENA Manni, Pompei, Capodaglio (31’st Ferrieri), Paolacci, Odianose, Maini, Contucci, Di Vico (35’st Vittucci), Negro (1’st Mastropietro), Carbone (45’pt Maugeri), Lucchese PANCHINA Chingari, Capotosti, Cericola, Raffin, Catapano ALLENATORE Perrotti

ARBITRO Bianchi di Prato

ASSISTENTI Marconi di Lucca, Rinaldi di Pisa

NOTE Ammoniti Maini, Vannucci, Paolacci, Tamburlani Angoli 4-5 Rec. 3’pt-2’st