La Nuova Florida batte l'Aprilia e vola al secondo posto

Successo fondamentale per la Nuova Florida, che in casa batte per due a uno la settima in classifica Aprilia e strappa la seconda posizione del girone G di Serie D alla Torres, fermata in casa nel derby di Sassari dalla Latte Dolce. Una rimonta per la Nuova Florida, che dopo soli nove minuti è andata sotto con un tiro da fuori deviato di Milani. Per vedere il pareggio dei padroni di casa bisogna attendere la fine del primo tempo, con un gol sull'asse Persichini-Contini con la sponda del primo che diventa un assist solo da spingere in rete per l'attaccante del Nuova Florida. Il gol che decide la sfida lo sigla Persichini nelle ultime battute del match, l'attaccante del Nuova Florida sfrutta l'assist di Tamburlani per dare i tre punti ai padroni di casa, in superiorità numerica già da dieci minuti per la doppia ammonizione di Rosania.

Nuova Florida - Aprilia 2-1

Nuova Florida: Giordani, Tamburlani, Oliana, Vannucci, Contini, Malano (36'st Grossi), Miola, Lovaglio (36'st Trubiani), Capparella, Katseris (15'st Cesaretti), Persichini. A disp. D'Adamo, Cupellaro, De Petris, Scognamiglio, Menchinelli, Morelli. All. Bussone.

Aprilia: Salvati, Rosania, Succi, Falasca (18'st Vasco), Bernardini, Milani, Cruz (10'st Pezone), Ceka, Battisti (46'st Mascia), Santarelli, De Crescenzo. A disp. Delli Colli, Zappala, Salvati, Pollace, Pomponi, Proia. All. Galluzzo.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta (Savino, Rinaldi).

Reti: 9'pt Milani, 45'pt Capparella, 37'st Persichini.

Note: espulso al 26'st Rosania per doppia ammonizione. Ammoniti Capparella, Trubiani, Succi, Milani. Calci d'angolo 7 a 3 per Nuova Florida. Recupero 0', 4'.