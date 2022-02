La Nuova Florida batte in casa il Lanusei

Tredicesima vittoria in diciannove partite per la Nuova Florida, che battendo il Lanusei si issa al terzo posto del girone G confermando la sua candidatura per un posto nei playoff e conseguentemente una salvezza non data per scontata ad inizio stagione. Merito dell'1-2 di Persichini e Katseris, che nel primo quarto d'ora hanno steso i sardi regalando tre punti cruciali alla compagine laziale che si porta così a otto punti dalla capolista Giugliano, lontana ma non irrangiungibile per la squadra guidata da mister Bussone e che ora può sognare altri traguardi.

Nuova Florida - Lanusei 2-0

Nuova Florida: Giordani, Moretti, Malano (40’st Grossi), Capparella, Gjini (1’st Trubiani), Tamburlani, Scognamiglio, Vannucci, Menchinelli (31’st Rocco), Persichini (46’st Morelli), Katseris (28’st De Petris). A disp. D’Adamo, Cupellaro, Miola, Lovaglio. All. Bussone.

Lanusei: Benvenuti, Macri, Muhaxheri (12’st Tomety), Di Lollo, Gemini, Lazazzera, D’Alessandris (20’st Tozzo), Sakho (12’st Carta), Fernandez (23’st Ciotolini), Masia, Petruccelli. A disp. Sottoriva, Gaetani, Carubini. All. Biagioni.

Arbitro: Angelillo di Nola (Tagliaferro, Passaro).

Reti: 11’pt Katseris, 15’pt Persichini.

Note: espulsi al 14’st Gemini per fallo da ultimo uomo, al 19’st Gaetani per proteste dalla panchina e al 38’st Petruccelli per proteste. Ammoniti Moretti, Trubiani, Grossi, Carta, mister Biagioni. Calci d'angolo 6 a 2 per il Lanusei. Recupero 1’, 4’.