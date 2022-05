La Nuova Florida batte il Gladiator e rilancia il sogno promozione

Una vittoria cruciale per la Nuova Florida, che davanti ai suoi tifosi continua la striscia positiva e si aggiudica il recupero della trentesima giornata del girone G di Serie D contro il Gladiator, trionfando grazie ad un gol di Moretti. Un primo tempo equilibrato, con una traversa colpita da Capparella al 27' e la risposta di Marin dai 25 metri. Nel secondo tempo però i padroni di casa rischiano di andare sotto per una grossa occasione capitata sui piedi di Mistretta, Contini però riesce a salvare ed allontana il pericolo. La beffa arriva subito dopo per i campani, su un contropiede Moretti trova una conclusione dal limite che batte Merola e regala il vantaggio ai laziali. La Nuova Florida riesce ad amministrare con tranquillità e oltre ad un tiro di Caruso non si registrano particolari pericoli per il suo portiere Giordani. La squadra di mister Bussone sale così al secondo posto, scavalcando la Torres e portandosi a sei punti dal Giugliano a quattro giornate dalla fine.

Nuova Florida - Gladiator 1-0

Nuova Florida: Giordani, Tamburlani, Oliana, Vannucci, Contini, Grossi, Miola, Moretti (40'st Scognamiglio), Capparella, Trubiani (25'st Menchinelli), Persichini (44'st Cesaretti). A disp. D'Adamo, Cupellaro, Lovaglio, De Petris, Morelli, D'Angelo. All. Bussone.

Gladiator: Merola (39'st De Luca), Pelliccia (16'st Caruso), Dommarco (39'st Pinto), Mancini (35'st Flores), Ciampi, Puca, Varela, Marin, Mistretta, Panaioli, Mattioli. A disp. Cassaro, Garzia, Di Finizio, Sambou, Esposito. All. Grimaldi.

Arbitro: Nuzzo di Seregno (Brunetti, Antocinelli).

Rete: 21'st Moretti.

Note: ammoniti Moretti, Contini, Pelliccia, Caruso, Marin. Calci d'angolo 7 a 4 per il Gladiator. Recupero 2', 5'.