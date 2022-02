La Nuova Florida annuncia un nuovo acquisto

Il mercato della Nuova Florida non si ferma e il nuovo colpo in entrata è l'attaccante di origini greche Panos Katseris, classe 2001 in arrivo dalla Cavese e da subito disponibile per la prima squadra. La sua nuova società lo ha accolto così su Facebook. "La Società Sportiva Nuova Florida Calcio è lieta di annunciare l’accordo raggiunto con Panos Katseris, attaccante che può ricoprire più ruoli classe 2001. Di origine Greca, Katseris arriva ad Ardea dopo aver militato nella prima parte di stagione tra le fila della Cavese. In precedenza ha vestito la maglia della Nocerina dove ha disputato 29 partite da titolare meritandosi i playoff, cresciuto tra le fila del Pavia. Il calciatore si unirà domani al gruppo di mister Bussone e sarà a disposizione per domenica contro l’Atletico Uri.".