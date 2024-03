La nuova clamorosa decisione del Giudice Sportivo, le ultime su LUISS - Citizen Academy

Il Giudice Sportivo ribalta la prima sentenza e annuncia, LUISS - Citizen Academy del girone A di Eccellenza Lazio si ripeterà. A stabilirlo è l'ultimo comunicato del CR Lazio, che accoglie il reclamo del Citizen e concede la ripetizione della partita, terminata originariamente 3-1 per la LUISS e valida per la 24ma giornata. L'oggetto del contendere era stata la condotta di arbitro e guardalinee nel finale di gara, che a detta del Citizen Academy aveva compromesso in maniera definitiva la partita.

Il comunicato del Giudice Sportivo

193) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITIZEN ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 LND DEL 6/03/2024 (Gara: LUISS S.S.D. A R.L. – CITIZEN ACADEMY del 11/02/2024 – Campionato Eccellenza) La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società, DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara. Il contributo va restituito. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.