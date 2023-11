La NF Ardea cambia nome ancora una volta tra le polemiche

Fa marcia indietro la (ormai fu) NF Ardea. La squadra del girone G di Serie D ha deciso di tornare alla vecchia denominazione di Nuova Florida Calcio in polemica con le istituzioni e la città di Ardea, lamentando le scarse presenze allo stadio e il poco supporto alla società nonostante la buona posizione di classifica.

Il comunicato del club

La società decide di tornare indietro riguardo il cambio di denominazione. Questa estate abbiamo provato con molto sacrificio visto la storia che questa società ha e consapevoli da dove le radici sono emerse, di cambiare denominazione, aggiungendo il nome Ardea di fianco alle iniziali del Nuova Florida. Scelta dettata come ripetuto più volte dal fatto di provare a coinvolgere e rappresentare una città intera di circa 52.000 abitanti, ad oggi alla 10a giornata del campionato di serie D, con addirittura 3 gare casalinghe dove si sono incontrate società con un alto blasone, la situazione non è cambiata affatto, al Mazzucchi il deserto. Precisiamo che a prescindere dall’assenza del pubblico il quale evidentemente non si riesce in nessun modo a coinvolgere, le stesse autorità come l’amministrazione comunale il cui nome “Ardea” abbiamo rappresentato, non ha fatto nulla e diciamo NULLA per far sì che ci fosse possibilità di collaborazione, anche limitata ad una semplice pubblicità verso la società stessa che la rappresenta, il vuoto assoluto. Visto le condizioni sopra elencate, la società CHIEDE A TUTTI GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE, DATO CHE LA REGOLA NOIF ART. 17 PUO CONSENTIRE IL CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOLO AD INIZIO CAMPIONATO, DI USUFRUIRE DA SUBITO (ED ESSERE CHIAMATI) PER LA STAGIONE IN CORSO, CON LE INIZIALI DELL’ATTUALE DENOMINAZIONE, NF IL QUALE SIGNIFICHEREBBE “NUOVA FLORIDA”. Provvederemo anche noi nell’immediato a sostituire il nome sui vari canali social.