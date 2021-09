La Lvpa Frascati annuncia l'ingaggio di Raffaele De Vita

La Lvpa Frascati continua ad essere una protagonista del mercato del girone C di Eccellenza, e lo fa assicurandosi la firma di Raffaele De Vita, un rinforzo d'esperienza per la categoria. Il giocatore era già stato aggregato agli allenamenti della prima squadra da un mese ma solo nella giornata di lunedì ha ricevuto il transfer necessario per il tesseramento. La società stessa ha diramato un profilo ufficiale del nuovo acquisto, dandogli contestualmente il benvenuto. "De Vita, classe ’87, è italiano di nascita ma ha speso tutta la propria carriera da calciatore professionista nel Regno Unito. All’età di 16 anni De Vita si trasferisce dall’Atletico 2000 al settore giovanile del Blackburn Rovers, all’epoca militante nella Premier League inglese. Terminata la trafile nel settore giovanile del Blackburn, De Vita è rimasto in UK girando in lungo e in largo fra Inghilterra e Scozia. In Scozia ha giocato in Seconda divisione con Livingston, Ross County, Falkirk, Patrick Thistle e in Terza divisione con l’Edinburgh City, in Inghilterra ha vestito le maglie del Bradford e del Celtenham in Terza divisione. Tornato in Italia per motivi familiari, De Vita ha scelto la LVPA per proseguire la sua carriera nei dilettanti, e dopo il ritiro vissuto interamente con la squadra da oggi è ufficialmente un giocatore della LVPA."