La Lupa Frascati vince 2-0 e resta capolista in Eccellenza

Continua la marcia della Lupa Frascati, che sul proprio campo trova una vittoria importante contro il Monte San Giovanni Campano, al penultimo posto del girone C. La squadra di mister Pace ha dovuto soffrire nei primi minuti, con il portiere bravo a tenere la porta inviolata su Carfora e Cozzolino. Il vantaggio arriva al 41’, grande contropiede avviato da Negro e rifinito da Molinari, che serve un cross dalla sinistra perfetto per Pompili che di testa la mette dove il portiere non può arrivarci. Non sarà l'ultimo contributo di Pompili alla partita, con il gol del 2-0 che arriva subito dopo firmato proprio da lui in contropiede, questa volta servito da Negro. Gli ospiti si fanno arrendevoli nel secondo tempo e consegnano facilmente i tre punti alla Lupa, che si porta a tre punti di vantaggio sulla seconda e consolida ancora di più il suo primato nel girone C di Eccellenza.

Eccellenza, settima giornata: LVPA Frascati – Monte San Giovanni Campano 2 – 0

LVPA: Santi; Ferraro (43’st Amici), Molinari, Paolelli, Montella; Panella, Hrustic; Pompili (41’st

Villa), De Vita (24’st Sebastiani), Negro (21’st Schiena); Nohman (30’st Costantini). A disp. : Iali,

D’Acunzo, Caso, Monni. All. : Pace Federico.

MSGC: Lisi; Sili, Fimagalli. Fortini (10’st Cirelli), Mastrantoni; Terracciano, Carfora, Friellini

(20’st Ceccarelli); Ferrieri, Savone, Cozzolino. A disp. : De Ciantis, C. Fragiotta, Reali, Paolucci,

Federico, M. Fragiotta, Martellacci. All. : Bottoni.

Arbitro: Capponi di Latina. Assistenti: Ciufoli di Albano Laziale e Stazi di Tivoli.

Marcatori: 41’pt e 43’pt Pompili.

Note: 1’ e 4’ rec. ; ammoniti Costantini e Sebastiani.