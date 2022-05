La Lupa Frascati trionfa ai rigori contro il Pomezia

Squadra in casa

Squadra in casa Pomezia

Può esultare la Lupa Frascati, che batte il Pomezia in trasferta si prende la testa (temporanea) del girone dei playoff di Eccellenza Lazio e dovrà attendere il risultato della partita tra Pomezia e Tivoli, che si incontreranno nell'ultima partita del 15 maggio a Tivoli. Una sfida equilibrata tra la squadra frascatese e i pometini, con il primo tempo a marca Pomezia grazie alle conclusioni di Gallo e Cano che terminano con un nulla di fatto. Nel secondo tempo l'unico evento è il cambio di portiere del Pomezia per i rigori, che non si rivelerà decisivo, dato che la Lupa segna tutti i suoi rigori ed è Matteo Santi del Frascati a dare due punti fondamentali alla Lupa, che ora attende con trepidazione la partita di domenica tra Tivoli e Pomezia.

Pomezia - Lupa Frascati 0-0 (5-6 d.c.r)

Classifica: Lupa Frascati 3, Tivoli 2, Pomezia 1