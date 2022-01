La Lupa Frascati in dieci ferma il Pontinia in trasferta

Nulla di fatto tra Pontinia e Lupa Frascati, che terminano la sfida del girone C di Eccellenza Lazio con un pari. Poche chance per entrambe, con giusto il Frascati che nel primo tempo ha assaporato il vantaggio con una conclusione di Nicholas Muzzi. L'equilibrio è stato spezzato solo dall'espulsione di Citro al 53', che compie una brutta entrata e deve lasciare il campo per doppia ammonizione. Servono le parate di Santi per portare un punto alla Lupa, che dall'espulsione in poi soffre sotto i colpi di Malandruccolo e Aquilani ma riesce a mantenere inviolata la sua porta, causando non pochi rimpianti al Pontinia che avrebbe potuto strappare i tre punti alla capolista.

??????????, ??^ ????????: ???????? – ???? ???????? ? – ?

????????: Stefanini; Di Tullio, Antelmi, Balba, Razzini; De Martino, Mandatori (25’st Piersanti), Tornesi; Mariniello, Aquilani (45’st Pacifici), Malandruccolo. A disp. : Testa, Cerocci, Lisi, Romani, Alberghini, Tello. All. : Pernarella.

????: Santi; Ferraro, Molinari, Montella, Paolelli; Citro, Panella, Tordella; N. Muzzi (46’st Costantini), R. Muzzi (37’st Pagliaroli), De Vita (13’st Pompili), A disp. : Iali, D’Acunzo, Villa, Caso, Schiena. All. : Pace.

???????: Pacini di Aprilia. Assistenti: Scionti e Mocanu di Roma 1.

????: Malandruccolo, Citro, Di Tullio, Panella, Pompili; all’8’st espulso Citro per somma di ammonizioni; rec. 0’ e 4’.