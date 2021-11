La Lupa Frascati è corsara a Terracina e vince ancora

E' Costantini a decidere il match contro il Terracina che vale un'altra vittoria per la Lupa Frascati, la settima vittoria su otto partite in campionato, terzo clean sheet nelle ultime quattro partite per una formazione ancora imbattuta in stagione. Le emozioni arrivano tutte nel primo tempo, con il gol di Costantini da calcio d'angolo di De Vita che di testa indirizza il match nei binari del Frascati, che da quel momento non molla più la presa e rischia addirittura di trovare il 2-0 con De Vita che trova la traversa. Per la squadra frascatese appuntamento alla settimana prossima per la sfida contro l'Audace, al momento in zona playout.

Eccellenza, ottava giornata: Terracina – LVPA Frascati 0 – 1

Terracina: Maltempi (22’st Esposito); Ciarella, Caschera, Iozzi, Mastroianni; Pecci, Vuolo, Proietti

(22’st Venerelli); Accrachi, Bispuri, Vanini (22’st Di Tommaso). A disp. : Trulli, Bodlli, Anzalone.

All. : Gerli.

LVPA: Santi; Ferraro, Molinari, Montella, Costantini; Paolelli, Hrustic, Panella; Negro, Nohman,

De Vita (34’st Pompili). A disp. : Antonucci, Villa, Pagliaroli, Monni, Muzzi, Schiena, Pallocca,

Sebastiani. All. : Pace.

Arbitro: Musumeci di Cassino. Assistenti: Colizzi di Albano Laziale e Camilli di Roma 1.

Marcatori: 34’pt Costantini.

Note: 1’ e 4’ rec. ; ammoniti De Vita, Bispuri, Iozzi, Panella, Mastroianni, Accrachi, Ciarella,

Pecci.