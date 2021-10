La Lupa Frascati dilaga contro il Sora e si prende i quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza

La marcia della Lupa Frascati continua, questa volta in Coppa Italia Eccellenza e demolendo in casa il Sora, battuto con il netto punteggio di 5-0. Una partita iniziata benissimo per la Lupa, che si vede assegnare un calcio di rigore per fallo su Pompili. Costantini realizza e porta in vantaggio il Frascati. Il Sora reagisce subito con Rossi, che si guadagna un rigore al 10' ma spedisce sul fondo il rigore del potenziale pareggio. Sarà l'ultimo sussulto del Sora, che da quel momento non riesce mai a tirare in porta e si arrende sotto la pioggia di gol del Frascati, aperta dal bel gol di Citro al 30'. La sentenza per la partita del Sora arriva però nella ripresa, con il doppio giallo di Iannuzzi che lascia i suoi in inferiorità numerica. La Lupa a quel punto sfrutta la superiorità numerica e tattica e dilaga al 12' del secondo tempo con uno schema su punizione chiuso in rete da X. Al 16' arriva anche la firma di Pompili, che corona con un gol l'ennesima partita di livello, con il Frascati che al 24' chiude il tabellino con il gol del neoentrato Paolelli e si regala un posto nei quarti di finale della competizione.

Coppa Italia Eccellenza, Ottavo di finale: LVPA Frascati – Sora 5 – 0

LVPA: Santi; Ferraro, Molinari (27’st Monni), Montella (14’st Paolelli), Costantini; Citro (9’st

Pallocca), Panella, Hrustic; Pagliaroli (22’st Schiena), Pompili (25’st Sebastiani), Negro. A disp. :

Iali, Villa, Tranquilli, Amici. All. : Pace Federico.

Sora: Frasca; De Souza, Murolo, Criscuolo, Iannuzzi; Gargiulo, Pellegrino (2’st Cuomo), Gori (7’st

Ranellucci); Chiacchio (14’st Perrone), La Porta (7’st Magno), Rossi (20’st Di Francescantonio). A

disp. : D’Angelo, Frattesi, Befani, Guadiello. All. : Ciardi.

Arbitro: Igliozzi di Roma 2. Assistenti: Gallese e Bianchi di Roma 1.

Marcatori: 7’pt Costantini, 19’pt Citro, 12’st Pagliaroli, 16’st Pompili, 24’st Paolelli.

Note: 3’ e 0’ rec. ; ammoniti Citro, Iannuzzi, Pellegrino; al 10’ Rossi calcia un rigore fuori; al 3’ st

espulso Iannuzzi per somma di ammonizioni.