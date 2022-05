La Lupa Frascati conferma Giordano Moroncelli

Era la figura da cui dover necessariamente ripartire in un campionato importante come la Serie D. Il massimo campionato dilettante nazionale richiede nervi saldi e spalle grosse e il Direttore Moroncelli ha dimostrato di averle: è lui la prima conferma della LVPA Frascati per la stagione 2022-2023. Il rinnovo di Moroncelli poggia su basi solide, costruite nel corso della stagione appena terminata con la promozione della LVPA in D. È da lì che occorre ripartire, come afferma il Direttore: «La stagione è stata esaltante, con momenti di estremo entusiasmo e unione, anche se caratterizzata dall’ansia del format che sapevamo ci avrebbe messo a confronto con un post-season delicatissimo. Il nostro destino è dipeso da una partita che non abbiamo giocato, ma fortunatamente è andata bene e siamo riusciti a portare l’obiettivo in porto. Dobbiamo ripartire da lì – sottolinea il “Dire” – dalla volontà di non arrendersi e di non mollare mai. È quello che ho cercato di portare sin da subito in questa società e credo di esserci riuscito, ma adesso occorre che questa mentalità diventi il nostro capisaldo anche in Serie D». Non ci è voluto molto affinché Moroncelli trovasse l’accordo con la proprietà: «Ho riscontrato gratitudine, ma soprattutto voglia di migliorare e di investire ancora, non è stato difficile accordarci. Se si lavora sulle basi gettate la scorsa stagione, nell’ottica di un miglioramento, io sono felicissimo di restare». Adesso, avanti con le prossime sfide, a partire dalla scelta della guida tecnica: «Ci siamo salutati con mister Pace, a cui va il nostro ringraziamento. La prima cosa da fare sarà trovare il nuovo allenatore, stiamo valutando diversi profili e una volta scelto quello giusto saremo pronti a ricostruire la rosa». Oltre alla squadra, c’è anche da costituire uno staff all’altezza della Serie D: «Il nostro obiettivo è quello di dare un’identità di semiprofessionismo alla LVPA: la D è molto diversa dall’Eccellenza, dovremo trovare professionisti adeguati alla categoria. La società mi ha chiesto di strutturare uno staff solido e di persone all’altezza della Serie D: vogliamo ripartire con le figure giuste e la mentalità giusta, che ci permetta di fare un buon campionato nel quale, se possibile, alzare l’asticella qualora ci trovassimo in una posizione di buona classifica». Campionato sarà di livello per fare bene, salutiamo gli altri, progetti per il nuovo anno, stiamo lavorando. «La vittoria dell’Eccellenza ci lascia in eredità tante cose. Stagione bella esaltante, con momenti di estremo entusiasmo, sebbene condita dall’ansia per via della formula. La formula ci ha messo sempre i brividi a fior di pelle, il nostro destino dipendeva da una partita che non abbiamo giocato, fortunatamente è andata così e sicuramente siamo riusciti a portare a termine l’obiettivo iniziale. La voglia di non mollare mai deve essere diventata una delle pietre miliari della mentalità della società che ho cercato di portare. È un caposaldo che dobbiamo sempre tenere a mente.» Sei confermato? «È stato trovato un accordo con la società, c’è la volontà di entrambi di andare avanti, grossa unione di intenti, non ci abbiamo messo tanto ad accordarci. Se si lavora su queste basi, io sono felicissimo di rimanere. La separazione di mister Pace ci dà l’occasione di valutare una serie di profili per trovare la guida tecnica, da lì si ripartira per la costruzione della rosa.» A livello societario? Abbiamo in mente tante cose, il calderone ribolle di idee e concetti. Cercheremo soprattutto di dare un’identità di semiprofessionismo: la D è molto diversa dall’Eccellenza, dovremo trovare professionisti adeguati alla categoria. La società vuole delle figure professionali, che facciano questo nella vita di tutti i giorni (edulcorare) per far crescere la realtà e farla diventare solida. Noi ci dobbiamo assestare in Serie D, cercando sempre di essere ambiziosi.

[Comunicato stampa Lupa Frascati]