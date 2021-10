La Lupa Frascati batte anche il Colleferro e continua la sua imbattibilità

Senza storia anche la quinta giornata del girone C di Eccellenza, con la Lupa Frascati che continua la sua corsa e si conferma leader del campionato con la quarta vittoria in cinque partite. La vittima di oggi è il Colleferro, che gioca una buona partita ma viene steso dall'1-2 firmato da Costantini e Pompili. Il primo gol arriva al settimo minuto, Galeazzi commette fallo su Pagliaroli in area e Costantini dal dischetto non sbaglia. Il Colleferro subisce il colpo e affonda al 14' con il gol di Pompili, che sigla il quarto gol stagionale dopo un bel dribbling in area. Poco da dire nella ripresa, con il Colleferro che non riesce a sfondare il muro della Lupa, che si porta a casa gli ennesimi tre punti di un fantastico inizio di stagione.

Eccellenza, quinta giornata: LVPA – Colleferro

LVPA: Santi; Ferraro, Molinari, Paolelli, Costantini; Citro, Panella, Hrustic; Pagliaroli, Pompili,

Negro. A disp. : Iali, Montella, Villa, Tranquilli, Sebastiani, D. Amici, Schiena, Monni. All. : Pace.

Colleferro: Alessandri; Marchi, R. Galeazzi, Cataldi, Lisi, Calabresi; Felici, Oriano; Tornatore, M.

Amici, Casazza. A disp. : Ercoli, Bernabei, Polisini, Gabriele, Basilischi, Mastrella, Fabrizi, Lanni,

Carlini. All. : Battistelli.

Arbitro: Iudicone di Formia. Assistenti: Di Giovenale e Saccoccio di Formia.

Marcatori: 7’pt rig. Costantini, 14’pt Pompili.

Note: 1’ e x’ rec. ; ammoniti