La Lupa Frascati annuncia un nuovo acquisto dall'Arezzo

Nuovo colpo per la Lupa Frascati, che rinforza il suo reparto offensivo con Ramon Muzzi, punta classe 1998 in arrivo dall'Arezzo. Di seguito il comunicato della Lupa che accoglie il suo nuovo giocatore. "Nella giornata di ieri il Direttore Moroncelli ha raggiunto l'accordo con l'S.S. Arezzo per il ritorno in prestito di Ramon Muzzi dagli aretini. Su Muzzi c'erano tante squadre di Serie D, ma l'attaccante ha scelto di tornare a Frascati per aiutare la squadra a centrare l'obiettivo stagionale. Per Muzzi 15 presenze e 2 reti nella sua avventura all'Arezzo, ma il nuovo anno sarà con i colori della LVPA. Bentornato da noi Ramon!".