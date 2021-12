La Lupa Frascati annuncia un nuovo acquisto dal mercato

Il mercato di Eccellenza riparte e i primi a sfruttarlo sono la Lupa Frascati, che annuncia un nuovo colpo per il suo centrocampo. La squadra laziale, prima in classifica nel girone C di Eccellenza, ha deciso di rinforzare il reparto nevralgico di metà campo con Alessio Lalli, regista di centrocampo proveniente dal Real Monterotondo Scalo in Serie D. Il Frascati ha accolto con questo comunicato il suo nuovo giocatore. "La LVPA Frascati comunica di aver ingaggiato Alessio Lalli, proveniente dal Real Monterotondo Scalo. Lalli è un calciatore che non ha bisogno di presentazioni. Regista di qualità, bravo e veloce nel fra muovere palla, Lalli è reduce da tre anni e mezzo con gli eretini, con cui ha vinto il campionato di Eccellenza siglando anche due reti nel post-season contro Tivoli e UniPomezia. Lalli, 27enne, ha svolto nella giornata di mercoledì il primo allenamento con la LVPA ed è già a disposizione di mister Pace.".