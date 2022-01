La LUISS ufficializza un nuovo acquisto

Continua il mercato della LUISS, che approfitta della sessione di mercato invernale per le squadre di Eccellenza per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione per il girone A di mister Guglielmo Stendardo. Il nuovo nome è quello di Giorgio Agresti, difensore centrale classe 2002 in arrivo in prestito dal Trastevere ed accolto così dai profili social della sua nuova squadra. "Diamo il benvenuto a Giorgio Agresti, nuovo innesto a disposizione di Mr. Stendardo in prestito dal Trastevere Calcio!".