La Luiss rimonta e vince contro l'Atletico Lodigiani

Vince la Luiss sul campo dell'Atletico Lodigiani, conquistando una vittoria fondamentale per il campionato e prolungano il piccolo periodo di stop dei padroni di casa, che dopo un filotto di risultati positivi ora sono a due sconfitte di fila in campionato. Era tutto partito bene per l'Atletico, con il gol del vantaggio di Di Nolfo con un tiro piazzato dal limite dell'area al 20' del primo tempo. Il pareggio è arrivato dopo tante azioni insistite della Luiss, con il capitano Guglielmo Carbone che ha bucato la porta della Lodigiani con un colpo di testa sugli sviluppi di un piazzato. A decidere la sfida una serpentina micidiale di De Vincenzi, che dopo aver saltato due giocatori deposita in rete la rete del 2-1 con uno splendido tiro a giro che si infila sul secondo palo. La Luiss resta così in scia dell'Anzio al secondo posto in classifica e consolida il vantaggio sull'ultimo posto playoff, occupato proprio dall'Atletico Lodigiani ora staccato di quattro punti.