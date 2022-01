La Luiss perde in casa con il Villalba

Squadra in casa

Tra le poche partite disputate oggi in Eccellenza Lazio c'è stata Luiss-Villalba, terminata con la vittoria degli ospiti con uno 0-1 lottato a firma di Regis. Una vittoria cruciale per il Villalba, che accorcia così le distanza proprio dalla Luiss, ferma al terzo posto con 32 punti, andando a soli cinque punti di distacco e a quattro di vantaggio sulla zona playoff. Non chiaro invece il proseguimento del campionato, con una decisione del Comitato Regionale attesa a breve sulle prossime giornate.