La Luiss annuncia un acquisto dall'Avellino

Continua il mercato per le squadre di Eccellenza, e nonostante i tanti rinvii a causa del COVID-19 gli arrivi non si fermano. Questa volta è il turno di un acquisto di prestigio per la categoria da parte della LUISS, il centrocampista classe 2004 Adem Rekik preso in prestito dall'Avellino. L'acquisto è stato facilitato dall'allenatore della LUISS Guglielmo Stendardo, in ottimi rapporti con il calciatore. "Adem Rekik è bianco blu! Arriva in prestito dall’ U.S. Avellino 1912 il giovane centrocampista classe 2004 disponibile già da domani per la prima gara del girone di ritorno della nostra prima squadra. Benvenuto Adem".