La Lodigiani torna in D! L'Atletico rileva il titolo della Romana

La società capitolina ha perfezionato nelle ultime ore l’operazione che la vede subentrare alla ROMANA F.C. nel massimo campionato dilettante. “E’ stata una lunga trattativa ma siamo veramente felici di aver raggiunto l’obiettivo. Dopo il COVID è stata dura, come d’altronde per tutte le società, ma da quando siamo nati abbiamo sempre puntato a riportare il nome Lodigiani dov’era scomparsa nel 2005. La filosofia della nostra societa non cambierà ed ad affiancarmi nel ruolo di vice-presidente ci sarà, come in questi anni Tonino Ceci uno degli interpreti che ne hanno creato il fascino e la storia” afferma il presidente Andrea Augello. Al Timone della prima squadra ci sarà mr. Polverini dopo l’ottima parentesi a Monterotondo “sono entusiasta di quest’opportunità e di poter lavorare in una società giovane, ma allo stesso tempo ambiziosa, con l’obiettivo di riportarla dove merita". Nel ruolo di direttore sportivo, invece, confermata la figura di Luca Gerilli, uno dei fautori della cavalcata terminata con la vittoria play off dello scorso anno “Siamo entusiasti di aver riportato in un campionato come quello della serie D un nome storico come questo e ci impegneremo al massimo per onorarlo. Stiamo costruendo una rosa giovane ed allo stesso tempo competitiva, sicuramente tra qualche giorno potremmo dare i primi nomi dei calciatori che vestiranno la maglia biancorossa nella prossima stagione”, continua il direttore. Come sponsor tecnico, invece, l’atletico lodigiani vestirà REVER ICONIC, “accostare il nostro marchio ad uno storico come quello dell’Atletico Lodigiani ci inorgoglisce, siamo solo all’inizio di un percorso che sono sicura ci farà togliere tante soddisfazioni e raggiungere traguardi importanti” commenta Francesca Manzo, titolare dell’azienda. “Un passo così importante non deve far pensare però che la società perda i suoi principi cardine: la valorizzazione del settore giovanile e della scuola calcio rimarranno una delle priorità e sempre forza Atletico Lodigiani".

[comunicato ufficiale Atletico Lodigiani]