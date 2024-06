La Lodigiani lavora per il 2024/2025: ufficiali due rinnovi della prima squadra

Sarà un altro anno alla Lodigiani per Edoardo Scardola e Simone Palermo, con la pagina ufficiale della Lodigiani che ha ufficializzato il rinnovo. Il difensore Scardola e il centrocampista Palermo si sono ben comportati in un'annata che ha visto la Lodigiani sfiorare l'approdo ai playoff nazionali, se non proprio la promozione diretta in Serie D. "La Lodigiani Calcio 1972 è lieta di annunciare il rinnovo di contratto per Edoardo Scardola e Simone Palermo che resteranno in biancorosso per un'altra stagione!".