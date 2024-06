La Lodigiani annuncia il nuovo allenatore, è un ex Tivoli

Ora è ufficiale, dopo le ultime indiscrezioni che lo davano vicino è arrivato il momento dell'ufficialità per Mirko Granieri alla Lodigiani. L'ex tecnico di Ciampino, Vis Artena, Tivoli e Boreale sarà il tecnico per il 2024/2025 di una Lodigiani che si vuole dimostrare ambiziosa in campionato, con la promozione diretta che quest'anno è sfuggita di pochissimo. "La Lodigiani rende noto di aver affidato la panchina della Prima Squadra a Mirko Granieri per la stagione 2024/25.".