La Lazio vola sulle ali di Sanà Fernandes, è vittoria in rimonta con la Sampdoria Primavera

Continua a vincere la Lazio, che batte in rimonta 2-1 la Sampdoria grazie ad un grande Sanà Fernandes e vola a soli due punti dal secondo posto, occupato dal Milan.

Il primo tempo

Nei primi minuti l'inizio della Lazio non è ottimale, con il gol di Leonardi al 15' che trova una traiettoria che prima viene deviato dalla difesa e poi beffa il portiere Magro. La Samp va anche vicina al 2-0 con Conti ma i biancocelesti trovano il pareggio al 30' con D'Agostini, bravo a chiudere in rete il gran cross di uno scatenato Sanà Fernandes. A fine primo tempo Conti ci riprova ma si va nel secondo tempo sul risultato di 1-1.

Il secondo tempo

Nei primi minuti della ripresa Conti e Alesi spaventano i biancocelesti, ma senza trovare mai la via del gol. Chilalfi spaventa la Lazio con un tiro cross al 74' ma il gol decisivo arriva poco dopo, con un dominante Sanà Fernandes che mette all'incrocio dei pali una conclusione violenta per il 2-1 ospite all'82. Nel finale una Sampdoria nervosa non riesce mai a sfondare il muro della Lazio, e anzi resta in dieci per l'espulsione di Costantino per proteste nel recupero.

Il tabellino

SAMPDORIA-LAPTSIETS 1-2

Marcatori: 14` Leonardi (S), 29` D`Agostini (L), 82` Sana Fernandes (L)

SAMPDORIA: Tantalocchi; Porcu, Valisena, Pozzato (74` Ntanda), Conti, Leonardi, Costantino, Alesi (73` Dacourt), D`Amore, Porzi, Devic (62` Chilafi).

A disp.: Gentile, Pellizzaro, Chilafi, Chiesa, Meloni, Polli, Djalti, Georgiadis, Balduzzi.

All.: David Sassarini

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Ruggeri, Dutu, Milani; Di Tommaso, Nazzaro, Napolitano (81` Yordanov); Gonzalez, D`Agostini (81` Sulejmani), Sanà Fernandes (92` Cappelli).

A disp.: Renzetti, Sardo, Petta, Serra, Tredicine, Bigotti, Marini, Zazza.

All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Edoardo Gianquinto (sez. Parma)

Assistenti: Cristiano Pelosi-Gianmarco Macripò

NOTE: Ammoniti: 17` Nazzaro (L), 50` Devic (S), 61` Ruggeri (L). Espulso: 93` Costantino (S)

Recupero: 0` pt, 3` st