La Lazio si prende il derby! il rigore di Gonzalez stende la Roma Primavera

La Lazio continua il suo splendido campionato Primavera e lo fa mettendo il punto esclamativo, con una vittoria di misura nel derby con la Roma che proietta la squadra di Sanderra al secondo posto in classifica. Il rigore decisivo di Gonzalez ha dato una doppia soddisfazione alla Lazio, che oltre al derby scavalca proprio la Roma in classifica, sfruttando il passo falso del Milan con l'Hellas Verona.

Il primo tempo

Poche occasioni in avvio, se non un rigore reclamato da Sanà Fernandes per un presunto fallo di Mlakar. La sfida si scalda al 22', con Marin della Roma che si deve superare sul calcio d'angolo battuto da Sardo. Da quel momento in poi la Roma prende con convinzione le redini del match, prima impensierendo con vari tiri la porta difesa da Magro e poi direttamente con Mannini, che prende il palo in pieno al 43'.

Il secondo tempo

Trascinata da Sanà Fernandes la Lazio torna meglio nel secondo tempo, con Marin che al 50' si deve superare proprio su di lui per tenere il punteggio sullo 0-0. La partita continua ad essere spezzettata e ricca di falli, con scintille sul campo per cui l'arbitro è costretto ad intervenire per sedare gli animi. Al 73' l'episodio decisivo, con Marin che stende in uscita Gonzalez alla disperata e fornisce un calcio di rigore alla Lazio, con lo stesso Gonzalez che realizza freddamente spiazzando Marin. Nel finale la Roma reagisce di nervi ma non va oltre a qualche mischia, e la Lazio si prende in un colpo solo derby e secondo posto in classifica.

Tabellino

LAZIO-ROMA 1-0

Marcatore: 74` Gonzalez

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini (55` Zazza), Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Sardo; Yordanov (55` Napolitano), Gonzalez (89` Sulejmani), Sana Fernandes (90` Petta).

A disp.: Renzetti, Bigotti, Marini, Cappelli, Nazzaro, Gelli, Cuzzarella.

All.: Stefano Sanderra

ROMA: Marin; Plaia (86` Ienco), Cherubini, Pisilli, Joao Costa (79` Marazzotti), Keramitsis, Oliveiras, Mannini, Vetkal, Louakima (79` D`Alessio), Mlakar (75` Misitano).

A disp.: Razumejevs, Cichella, Misitano, Ivkovic, Guerrero, Graziani, Bah, Nardin.

All. Federico Guidi

Arbitro: Mario Perri (sez. di Roma 1)

Assistenti: Egidio Marchetti-Santino Spina

NOTE. Ammoniti: 42` Keramitsis (R), 59` Ruggeri (L), 73` Marin (R), 84` Vetkal (R)

Recupero: 4` st.