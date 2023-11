La Lazio si ferma, è pareggio con il Frosinone Primavera

Si è conclusa l'undicesima giornata del campionato di Primavera 1. La Lazio Primavera è stata impegnata in trasferta a Ferentino, impattando contro il Frosinone Primavera e mantenendo così la terza posizione in attesa della sfida del Sassuolo contro il Monza.

Il primo tempo

La partita della Lazio inizia nel peggiore dei modi, con Magro che combina un pasticcio in uscita e dopo solo due minuti regala a Boccia l'opportunità di servire Ferizaj per il più semplice dei gol. L'1-0 stordisce gli ospiti, che non riescono ad organizzare una risposta di squadra e sembrano vittima dei ritmi bassi dei ciociari. Serve un colpo estemporaneo per trovare il pareggio, con Bordon che sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Gonzalez trova il gol sul secondo palo quasi allo scadere del primo tempo.

Il secondo tempo

Il gol a fine primo tempo non dà una mano alla Lazio, che rientra in campo timorosa e in certi momenti sembra in balia degli avversari. Il Frosinone ci prova, specialmente da calcio d'angolo, e la loro aggressività culmina nella clamorosa traversa al 76' con Milazzo, vicinissimo a siglare il gol del vantaggio casalingo. Nel finale i ciociari recriminano per un contatto in area laziale, ma l'arbitro lascia correre e la sfida termina così, con un pareggio che non lascia certo contenta la Lazio.