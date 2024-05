La Lazio si ferma ad Empoli, è 0-0 nell'ultima di Primavera 1

Finisce senza reti e con poche emozioni l'ultima giornata di Primavera 1, con in campo la Lazio ad Empoli e il terzo posto già consolidato. Una sfida "balneare", con i padroni di casa dell'Empoli che ci provano di più nella prima mezz'ora senza creare grossi pericoli. La Lazio sfiora il vantaggio invece nel finale di primo tempo, prima con il palo preso da Napolitano di testa e poi con Balde che sulla ribattuta non riesce a concludere in rete. Il palo salva di nuovo i toscani nella più grossa occasione laziale del secondo tempo, con Barone che trova l'opposizione prima del portiere Vertua e poi del palo. Nel finale nessuna delle due squadre ha grosso interesse a farsi del male, e il campionato della Lazio in vista dei playoff finisce con un ottimo terzo posto.

Il tabellino

EMPOLI-LAZIO 0-0

EMPOLI: Vertua, Majdandzic, Bacci, Stoyanov (76` Ansah), Bacciardi, Tosto, Bonassi, Pauliuc (61` Fini), Vallarelli (9` Huqi)Nabian, El Biache.

A disp.: Poggiolini, Gaj, Falcusan, Stassin, Monaco, Tatti, Forciniti, Dragoner.

All.: Alessandro Birindelli

LAZIO (4-3-3): Magro; Ferrari, Dutu (46` Sana Fernandes), Ruggeri, Milani; Di Tommaso (90`+5` Di Gianni), Nazzaro, Napolitano (76` Sardo); Balde (46` Barone), Sulejmani (58` D`Agostini), Kone.

A disp.: Martinelli, Cipriani, Bordon, Bedini, Sana Fernandes, Tredicine, D`Alessandro.

All.: Dario Barraco

NOTE. Amoniti: 34` Sulejmani (L), 83` Bacci (E)

Arbitro: Francesco Burlando (sez. Genova)

Assistenti: Nicola Di Meo - Vincenzo Russo

NOTE: Ammoniti: 3` Dutu (L)

Recupero: 5` st.