La Lazio saluta con onore la Youth League, è vittoria con l'Atletico Madrid

Impresa vera e propria dei ragazzi di mister Sanderra, che espugnano Madrid e regalano tre punti di orgoglio alla Lazio Primavera in Youth League. I giovani aquilotti hanno steso l'Atletico Madrid con un gol di Bigotti nel primo quarto d'ora, anche se purtroppo la vittoria non cambia il destino della squadra nella competizione, con la Lazio già eliminata matematicamente prima del match.

Il primo tempo

Nei primi minuti gli spagnoli partono forte, facendosi vedere dalle parti di Renzetti con Diaz. È la Lazio però a dare il primo colpo alla partita, con Bigotti che sfrutta una deviazione per siglare il gol del vantaggio al 17'. L'Atletico reagisce, prima con un tiro di Bonar che non esce di tanto e poi con una serie di calci d'angolo che impensieriscono la difesa laziale. Il massimo sforzo culmina al 40', con Renzetti che compie un miracolo e devia sulla traversa una palla degli spagnoli destinata a varcare la porta.

Il secondo tempo

Il forcing spagnolo ricomincia con la ripresa, ma senza sfociare in occasioni. Chi va più vicina al gol è la Lazio, dove Sergio Mestre salva i padroni di casa come fatto da Renzetti a fine primo tempo. Il tempo scorre e la partita si incattivisce, senza però che l'Atletico Madrid riesca a sfondare la linea difensiva della Lazio. Il colpo del KO lo può dare Yordanov al 79', ma la sua conclusione finisce troppo alta. Nei minuti di recupero c'è anche l'ultima grande occasione per gli spagnoli, che però trovano ancora una volta l'opposizione di Renzetti che regala così tre punti inutili ma pieni d'orgoglio per una grande Lazio.

Il tabellino

ATLETICO MADRID-LAZIO 0-1

Marcatore: 15` Bigotti

ATLETICO MADRID (4-4-2): Sergio Mestre; Rublico (67` Rosado), Spina, Bonar, Ju. Diaz (83` Gimenez); Castellanos (67` Alonso), Frey, Ja. Diaz, Belid; Paco Esteban (58` Luque), Nino.

A disp.: Rubio, Bensaad, Zanzi.

All.: Fernando Torres

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Bedini, Zazza , Petta, Milani; Sardo, Nazzaro (85` Marini), Napolitano (62` Yordanov); Bigotti (62` D`Agostini), Sulejmani (85` Ferrari), Cuzzarella.

A disp.: Magro, Tredicine, Gelli

All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Milos Milanovic (SRB)

Assistenti: Nikola Rijavec (SRB) - Nemanja Jovanovic (SRB)

IV Ufficiale: Alvaro Rodriguez (ESP)

NOTE. Ammoniti: 11` Bonar (A), 37` Napolitano (L), 50` Nazzaro (L), 64` Rublico (A), 66` Spina (A), 66` Petta (L), 68` Bedini (L), 72` Sulejmani (L), 74` Rosado (A)

Recupero: 2` pt.