La Lazio rinuncia a Yordanov, il centrocampista bulgaro saluta la Primavera

Colpo di scena per la Lazio Primavera, che saluta Damyan Yordanov per il resto della stagione. Il centrocampista bulgaro classe 2005 tornerà quindi al club proprietario del suo cartellino, i bulgari del Beroe, con effetto immediato. Yordanov si era imposto nello scacchiere di Sanderra come un titolare nel ruolo di mezzala, e con questo ritorno alla base la Lazio Primavera perde uno dei suoi titolari, in un momento difficile che la vedrà impegnata domenica in campionato con sei indisponibili tra infortuni e convocazioni in prima squadra.

La motivazione

Il Beroe ha deciso di richiamare alla base Yordanov per dispute contrattuali con la Lazio. Il centrocampista bulgaro era infatti in prestito dai bulgari, ma fino a dicembre. Al termine del prestito la Lazio non ha trovato l'accordo per il riscatto, con Yordanov che così è tornato al Beroe, in prima divisione bulgara.