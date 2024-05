La Lazio Primavera supera il Milan e si prende la semifinale: sarà derby con la Roma

Sarà derby per un posto in finale del Campionato Primavera, con la Lazio che si è assicurata un posto battendo il Milan Primavera nella sfida dei quarti del Viola Park. L'inizio è a marca rossonera, con Bartesaghi che al 16' raccoglie il cross di Magni e sigla il vantaggio del Milan dopo qualche minuto di studio. La Lazio si sveglia e suona la carica con Sardo, ma il pareggio arriva con il solito, incontenibile, Sanà Fernandes. Al 37' l'esterno raccoglie palla da Sardo e dopo qualche movimento trova un mancino micidiale per l'1-1. Nel finale di primo tempo la Lazio fa buona guardia e riparte nel secondo forte del vantaggio dato dalla posizione in classifica. Scotti e Jimenez ci provano di testa, ma le polveri del Milan sono bagnate nel secondo tempo e la Lazio riesce a gestire il pareggio senza troppi problemi. Come regalo ci sarà un derby durissimo con la Roma Primavera seconda in classifica.

Il tabellino

LAZIO-MILAN 1-1

Marcatori: 16` Bartesaghi (M), 37` Sana Fernandes (L)

LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza (72` Bedini), Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Sardo (87` Cappelli); Kone, D`Agostini (77` Sulejmani), Sana Fernandes (87` Balde).

A disp.: Martinelli, Renzetti, Napolitano, Bigotti, Barone, Nazzaro, Di Gianni.

All.: Stefano Sanderra

MILAN: Raveyre; Bakoune (56` Jimenez), Bartesaghi, Malaspina, Simic, Nsiala, Stalmach (56` Cuenca), Sia, Scotti (90`+3` Martinazzi), Magni, Bonomi (77` Simmelhack).

A disp.: Torriani, Bartoccioni, Paloschi, Skoczylas, Parmiggiani, Perera, Ossola.

All.: Ignazio Abate

Arbitro: Giuseppe Mucera (sez. Palermo)

Assistenti: Antonio Aletta-Cristian Robilotta

IV ufficiale: Gianluca Grasso

NOTE: Ammoniti: 11` Bordon (L), 79` Abate (M), 80` Dutu (L), 81` Simic (L).

Recupero: 2` pt, 5` st