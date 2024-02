La Lazio Primavera rimonta il Sassuolo e vola al terzo posto

Trova la vittoria la Lazio Primavera, sorprendendo il Sassuolo in rimonta in una sfida al cardiopalma e con tanto da dire nel finale. Un inizio di match complicato per i giovani biancocelesti, sorpresi dall'aggressività del Sassuolo in avvio e poi al 23' dal gol del vantaggio dei padroni di casa trovato da Vedovati, bravo ad avventarsi sulla sponda di Kumi. Tre minuti dopo Kumi rischia per la Lazio di portare a due i gol di vantaggio, ma i biancocelesti tengono e portano la sfida all'intervallo sotto di un gol. Il Sassuolo al rientro in campo ha ancora una volta il colpo del KO, ancora una volta sui piedi di Kumi, ma spreca malamente a tu per tu con il portiere laziale Magro. La Lazio riprende fiducia e trova il pari al 20', con Sardo che ribadisce in rete il suo stesso errore, con la palla che era inizialmente finita sul palo in seguito al tiro di Sardo su cross di Milani. Il pareggio dà nuove energie agli ospiti, che dieci minuti dopo trovano anche il gol del vantaggio con l'eroe di coppa Sulejmani, bravo ad approfittare del bell'assist di Gonzalez. Cinque minuti dopo tutta la rimonta sembra andare in fumo per la Lazio, con il rigore concesso al Sassuolo per fallo di Di Tommaso. A coprire le spalle della Lazio ci pensa Magro, che ipnotizza Russo e tiene tre punti cruciali per la Lazio, che salgono al terzo posto in classifica a un punto dalla Roma.

Il tabellino

SASSUOLO-LAZIO 1-2

Reti: 23′ Vedovati (S), 65′ Sardo (L), 75′ Sulejmani (L)

SASSUOLO: (4-3-1-2): Theiner; Cinquegrano, Corradini, Loeffen (90′ Neophytou), Falasca (82′ Piantedosi); Kumi (C), Lopes (75′ Rovatti), Leone; Bruno; Vedovati (82′ Caragea), Russo.

A disposizione: Zouaghi, Scacchetti, Di Bitonto, Abubakar, Ravaioli, Ferrandino, Parlato.

Allenatore: Emiliano Bigica.

LAZIO: (4-3-3) Magro; Bedini, Zazza, Bordon, Milani; Sardo, Nazzaro, Di Tommaso; Bigotti (55′ Gonzalez), Sulejmani (90′ Cappelli), Cuzzarella (82′ Napolitano).

A disposizione: Martinelli, Renzetti, Kone, Tredicine, Bordoni, Di Gianni.

Allenatore: Dario Barraco

Arbitro: Sig. Viapiana di Catanzaro.

Assistenti: Sig. Biffi di Treviglio e Sig. Conti di Seregno.

Ammoniti: 15′ Lopes (S), 80′ Di Tommaso (L)

Espulsi:

Note: all’81’ Magro (L) para un rigore a Russo (S)