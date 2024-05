La Lazio Primavera non muore mai! è 4-3 all'Inter capolista in una partita pazza

Si chiude con una vittoria rocambolesca la sfida di alta classifica di Primavera 1 tra Lazio Primavera e Inter Primavera. I giovani biancocelesti di mister Sanderra hanno avuto la meglio della capolista in una partita pazza e risolta soltanto nei minuti di recupero, salendo al terzo posto in attesa della sfida dell'Atalanta con il Verona, ma consolidando definitivamente il quarto posto. Una sfida che già dalle sue prime battute ha fatto intuire che sarebbe stata combattuta, con il botta e risposta tra il 24' e il 25'. Prima Kone manda avanti la Lazio su cross di Sanà Fernandes e un minuto dopo Di Maggio pareggia i conti con un bel tiro da fuori area. Sardo solo quattro minuti dopo sfiora il nuovo vantaggio, ma spreca da buona posizione. Per ristabilire il vantaggio al Fersini serve un fenomenale Sanà Fernandes, che salta un uomo e trova un tiro velenoso che muore all'incrocio dei pali poco prima dell'intervallo. Alla ripresa del gioco l'Inter esce fuori, e prende un palo clamoroso con Owusu dopo tre minuti. Sanà Fernandes è ancora decisivo al 63', con un'altra serpentina in area che viene salvata dalla difesa dell'Inter. Sulla ribattuta si avventa Sardo per il 3-1 che sembra chiudere i giochi. L'Inter però non è capolista per caso, e si rifà sotto con veemenza trovando il 2-3 al 76' tra le polemiche per un fallo su Sanà prima del cross che porta al gol di Lavelli. Al 90' c'è aria di beffa per la Lazio, con l'Inter che completa la rimonta con una gran botta da fuori di Stankovic. La Lazio però non è mai doma, e in pieno recupero Kone firma la sua doppietta personale con il gol di testa sugli sviluppi di un angolo di Napolitano per il 4-3 definitivo.

Il tabellino

LAZIO - INTER 4-3 (24' Kone, 25' Di Maggio, 43' Sana Fernandes, 60' Sardo, 76' Lavelli, 90' Stankovic, 90'+5' Kone)

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Bordon, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Nazzaro (81' Napolitano), Sardo (89' Cuzzarella); Sana Fernandes (81' Ferrari), D`Agostini (70' Sulejmani), Kone. A disp.: Magro, Martinelli, Balde, Serra, Tredicine, Ferrari, D`Alessandro, Bordoni. All.: Stefano Sanderra

INTER (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Stabile, Cocchi (88' Bovo); Akinsanmiro (70' De Pieri), Stankovic, Di Maggio (88' Spinacce); Kamatè (66' Quieto), Sarr (66' Lavelli), Owusu. A disp.: Tommasi, Zamarian, Bovo, Matjaz, Spinacce, Miconi, Mazzola, Alexiou. All.: Cristian Chivu

Arbitro: Samuele Andreano (sez. Prato)

Assistenti: Alessandro Marchese - Vincenzo Marra

Ammoniti: 21' Sana Fernandes (L), 28' Stante (I), 58' Di Tommaso (L), 60' Kamate (I), 90'+5' Kone (L)

Espulsi: 90'+2' Sanderra (L)