La Lazio Primavera cede al Feyenoord tra le polemiche arbitrali: si complicano gli ottavi di Youth League

Non fanno sconti gli olandesi del Feyenoord, che battono la Lazio Primavera a domicilio nella sfida del Mirko Fersini di Formello valida per il girone di Youth League. La squadra laziale ha saputo reagire allo svantaggio iniziale, ma complici degli errori sottoporta e un episodio arbitrale molto dubbio esce sconfitta da una sfida che potrebbe compromettere la corsa agli ottavi.

Il primo tempo

Parte male la Lazio, che si trova sotto già al settimo minuto per un gran tiro a giro di Sliti che porta avanti il Feyenoord. Gli aquilotti fanno fatica ad ingranare davanti ma ci pensa Bordon a riportare il match in parità, con un gol da angolo imbeccato dal solito Sanà Fernandes. Poco dopo il Feyenoord si rende di nuovo pericoloso con Sliti e Gjivai, ma Renzetti fa buona guardia e riesce a tenere il risultato sulla parità fino al fischio di fine primo tempo.

Il secondo tempo

Ad inizio secondo tempo la sfida è piuttosto equilibrata, anche se latitano le occasioni da entrambe le parti. A gelare la Lazio ci pensa Groen, che al 66' riporta avanti il Feyenoord, e la difesa olandese, che nemmeno due minuti dopo il vantaggio ferma sulla linea una conclusione di Dutu destinata ad entrare in porta. Al 74' la Lazio può di nuovo mangiarsi le mani, con Sardo che non mette in rete un semplice tap-in generato da Napolitano. Quattordici minuti dopo si rende protagonista l'arbitro portoghese Nogueira, che ammonisce Sardo per simulazione anche se sembrava esserci stato un contatto in piena area. Nel recupero ci pensa Rust a chiudere il match, con un tiro da fuori che sorprende Renzetti e regala tre punti al Feyenoord e probabilmente la qualificazione.