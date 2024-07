La Lazio perde uno dei suoi talenti? Gli occhi del Milan sul classe 2005

Ci sono novità per quanto riguarda Matteo Du?u, giovane difensore centrale che si è messo in mostra nella scorsa stagione con la Lazio Primavera. Il Milan infatti ha messo gli occhi sul centrale per la sua formazione under 23, che debutterà in Serie C nella prossima stagione. A confermare l'interesse è stato Gianluca Di Marzio per Sky: "Matteo Dutu, giovane difensore centrale di proprietà della Lazio, si trasferirà a titolo definitivo al Milan. Per lui contratto di 4 anni". Du?u è nato a Roma ma è già nel giro delle nazionali giovanili rumene, un premio per le buone prestazioni nella Lazio Primavera in cui ha raccolto, nel 2023/2024, 28 presenze.