La Lazio passa di misura con il Genoa, Cuzzarella decisivo in Primavera 1

Si rialza la Lazio, che dopo tre partite senza vittorie trova la scintilla grazie a Cuzzarella e al Fersini batte di misura il Genoa Primavera. Una vittoria cruciale per la classifica, con il contemporaneo pareggio del Milan con la Roma che permette ai biancocelesti di scavalcare il Milan al quarto posto in classifica in Primavera 1.

Il primo tempo

L'inizio del Genoa è tonico, con Renzetti che fa buona guardia dopo pochi minuti. La Lazio si sveglia con due iniziative personali di Milani e Coulibaly, che però non arrivano ad impensierire realmente la porta ospite. Nel finale ci prova anche Ruggeri sugli sviluppi di un angolo, ma senza incontrare particolare fortuna nel suo tentativo.

Il secondo tempo

Abdellaoui regala una grossa possibilità alla Lazio ad inizio ripresa, e Cuzzarella non si fa pregare infilando in rete il pallone del vantaggio per i biancocelesti. Il Genoa però non demorde, e al 50' Renzetti deve salvare alla disperata su Ghirardello evitando un gol fatto. Abdellauoi al 70' prova a rifarsi dell'errore che ha portato al gol, ma il suo tiro si spegne sul fondo. È nel finale che la Lazio soffre di più, con Omar che allo scoccare del recupero mette alta sopra la traversa una buona occasione e poi in pieno recupero con una punizione di Rossi che muore in angolo, con i giovani laziali che tengono per tre punti importanti.

Il tabellino

LAZIO-GENOA 1-0

Marcatore: 46` Cuzzarella

LAZIO – Renzetti, Bordon, Milani, Sardo (83` Bedini), Di Tommaso, Ruggeri, Dutu, Sulejmani (66` D`Agostini, 75` Cappelli), Coulibaly, Zazza (83` Napolitano), Cuzzarella.

A disp.: Magro, Petta, Serra, Bigotti, Marini, Nazzaro, Gelli.

All.: Stefano Sanderra

GENOA – Calvani, Tosi, Abdellaoui, Rossi, Omar, Romano, Ekhator (83` Carbone), Ghirardello (53` Papastylianou), Goncalinho, Sarpa (74` Barbini), Pittino.

A disp.: Bertini, Boschi, Ferroni, Grossi, Ahanor, Kuavita.

All.: Alessandro Agostini

Arbitro: Giuseppe Vingo (sez. di Pisa)

Assistenti: Antonino Junior Palla - Manfredi Scribani

NOTE: Ammoniti: 24` Dutu (L), 60` Sarpa (G), 69` Renzetti (L), 72` Cuzzarella (L)

Recupero: 0` pt, 4` st