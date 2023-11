La Lazio non si ferma anche in Coppa Italia, è vittoria ai rigori con il Frosinone Primavera

Continua la striscia positiva della Lazio, che si qualifica agli ottavi di Coppa Italia Primavera superando ai rigori il Frosinone. La squadra di Sanderra ha dovuto sudare per la qualificazione, arrivata al termine di una sfida equilibrata, e ora troverà la Juventus al prossimo turno.

Il primo tempo

La Lazio inizia bene, con il Frosinone che già all'ottavo minuto sfiora l'autorete che paradossalmente arriva poco dopo, con Pahic che devia in rete il tiro di Bordon e manda avanti la Lazio. La partita sembra in discesa ma la difesa combina un pasticcio e al 38' i padroni di casa pareggiano grazie ad uno slalom di Molignano che taglia in due la difesa e mette alle spalle di Renzetti.

Il secondo tempo

Al rientro in campo la Lazio sfiora il gol con Bordon e Ferrari, dando l'impressione di stare un passo avanti agli avversari. Però è il Frosinone ad avere l'occasione più nitida, con Antocci che sfrutta l'errore di Petta ma viene fermato dall'opposizione di Renzetti. La Lazio va di nuovo vicina al gol con Serra ma la sfida va ai supplementari.

Supplementari e rigori

Non succede nulla a livello di occasioni nei supplementari, e il Frosinone, allenato dall'ex icona laziale Gregucci, riesce a mandare la sfida ai rigori. L'inizio è in salita per i ciociari, con Boccia che prende il palo, ma Lagonigro neutralizza il rigore di D'Agostini. A decidere la lotteria sono gli ultimi due tiri, con Renzetti che para il rigore di Mezsargs e Petta che mette in rete il suo, spedendo la Lazio agli ottavi di Coppa Italia Primavera.

Il tabellino

FROSINONE-LAZIO 4-5 D.C.R.

Marcatori: 14` aut. Phajc (L), 37` Molignano (F)

Sequenza rigori: Boccia (F) palo, Gelli (L) gol, Pahic (F) gol, D`Agostini (L) parato, Molignano (F) gol, Nazzaro (L) gol, Giunashvili (F) gol, Yordanov (L) gol, Mezsargs (F) parato, Petta (L) gol

FROSINONE: Lagonigro, Kamensek, Molignano, Dixon (99` Fiorito), Boccia, Giunashvili, Stoyanov, Cisse, Paura (106` Shkambaj), Amerighi (106` Severino), Antoci (71` Mezsargs).

A disp.: T. Romano, R. Romano, Stefanelli, Evangelisti, Milazzo, Totti, Aromatico.

All.: Angelo Gregucci

LAZIO: Renzetti, Bordon (106` Silvestri), Petta, Yordanov, Serra (85` Cuzzarella), Sulejmani (65` L. D`Agostini), Bigotti (65` Nazzaro), Marini, Ferrari, Cappelli (74` Gelli), Zazza (118` Bordoni).

A disp.: Martinelli, Tredicine, S. D`Agostini, Marinaj, Farcomeni.

All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Marco Di Loreto (sez. di Terni)

Assistenti: Bianchini - Lauri

NOTE: Ammoniti: 13` Boccia (F), 48` Molignano (F), 60` Giunashvili (F), 115` Ferrari (L)

Recupero: 1` pt, 5` st; 2` pts, 1` sts