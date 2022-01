La Famiglia Di Paolo completa l'acquisto dell'Ostiamare

Finisce l'era Lardone all'Ostiamare, con l'ormai ex proprietario che il 28 gennaio 2022 ha ceduto il 100% delle quote alla famiglia Di Paolo, che torna alla guida dell'Ostiamare per la prima volta dal 2003. Il presidente Luigi Di Paolo si è presentato così alla stampa e ai tifosi in occasione del suo ritorno. “Sono felice di proseguire questo percorso, iniziato a Luglio con la gestione della Prima Squadra e della Juniores, e di poter tornare a guidare questo club nella sua interezza. Prendo in mano l’Ostiamare per realizzare il progetto importante che mi sono prefissato e ci tengo a ringraziare particolarmente mio figlio Alessandro, tra i grandi artefici di tutto e il cui amore per Ostia e per l’Ostiamare è stato determinante. C’è tanta voglia di far bene, di lavorare per il bene di tutta l’Ostiamare, dai piccoli della Scuola Calcio, al Settore Giovanile e alla Prima Squadra, con la quale vogliamo regalarci e regalare ai tifosi grandi soddisfazioni. Siamo pronti a inaugurare una nuova stagione nella Storia dell’Ostiamare”.