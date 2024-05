La Cynthialbalonga si prepara ad una rivoluzione, il presidente Camerini: "Il nuovo DS sarà un ex Ciampino e Frascati"

Tempo di grossi cambiamenti in casa Cynthialbalonga. La squadra del girone G di Serie D ha annunciato, tramite una lunga intervista concessa al Messaggero dal suo presidente Bruno Camerini, cambiamenti importanti nello staff in vista della prossima stagione. In primis il nome del futuro direttore sportivo, l'ex Frascati e Ciampino Giordano Moroncelli, che sostituirà il partente Giorgio Tomei e la sua lunga storia d'amore con la Cynthialbalonga. Ad affiancare Moroncelli ci sarà Claudio Fazzini, che si occuperà di giovanili e prima squadra, mentre ancora regna l'incertezza per il prossimo tecnico del sodalizio castellano, che per Camerini sarà scelto tra una rosa di quattro nomi.