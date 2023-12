La Cynthialbalonga riparte dopo la sconfitta con la Cavese "Avremmo meritato il pari"

La Cynthialbalonga ce l’ha messa tutta, ma non è riuscita a fare l’impresa. Allo stadio “Bruno Abbatini” di Genzano, riempito da circa cinquecento tifosi ospiti che non hanno mai smesso di cantare, la formazione castellana ha ceduto solo di misura (0-1) contro la capolista Cavese. “E’ stata una partita molto equilibrata e il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto – dice il tecnico Marco Mariotti – Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che hanno fatto il possibile contro un avversario di altissimo livello. Purtroppo la spettacolarità della gara è stata penalizzata dalle condizioni del campo di gioco che mi preoccupa molto in vista del periodo invernale: siamo una squadra che prova a fare calcio, ma così non è semplice. Abbiamo perso tre delle quattro partite stagionali in casa e probabilmente una riflessione in tal senso viene da farla. Inoltre la Cavese, dopo aver capitalizzato al massimo l’episodio dell’1-0, si è difesa con grande determinazione e a noi è mancata la fisicità per dar loro fastidio alzando qualche pallone in più, ma non abbiamo quelle caratteristiche. Se penso che la Cavese possa vincere il campionato? Ha una grande rosa e lì c’è una piazza fantastica che merita la categoria superiore”.

Gli obiettivi della Cynthialbalonga

Sugli obiettivi della Cynthialbalonga Mariotti è sempre stato chiaro e non cambia il suo punto di vista: “Proveremo ad essere protagonisti fino in fondo centrando un piazzamento nei play off che sarebbe un grande risultato. La società, con gli interventi effettuati nel mercato dicembrino (il difensore Battisti, il centrocampista La Vigna e l’esterno offensivo El Bakhtaoui, ndr) ha dimostrato di non volersi accontentare. Questi ragazzi ci faranno indubbiamente comodo”. La Cynthialbalonga, che al momento è quarta in classifica ed è in piena zona play off, si deve rimboccare le maniche al più presto in vista del penultimo appuntamento ufficiale del 2023, quello dell’anticipo di sabato prossimo sul campo del Gladiator: “Loro sono ultimi in classifica e quindi sarà una partita difficilissima perché i campani si giocheranno “la vita”. Noi cercheremo di fare la nostra partita come sempre”.