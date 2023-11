La Cynthialbalonga riparte da Falasca "Ci alleniamo bene perché il livello del gruppo è alto"

La Cynthialbalonga è ripartita. La formazione castellana, reduce da un doppio k.o. ravvicinato con Sassari Latte Dolce e Ardea (tra sabato e mercoledì), ha sbancato il terreno di gioco dell’Atletico Uri grazie ad un gol di Sartor a inizio ripresa. “Tre punti pesanti che ci servivano per riprendere il nostro cammino – dice il centrocampista classe 1993 Gianmarco Falasca – E’ stata una partita difficile, condizionata anche dal vento in particolare nella prima frazione. A inizio secondo tempo siamo stati bravi a costruirci l’episodio che ha cambiato il volto della sfida, recuperando un pallone a centrocampo e segnando il gol del vantaggio con Sartor che poco dopo, purtroppo, ha sbagliato il calcio di rigore del possibile raddoppio. Nel finale l’Atletico Uri ci ha costretto ad abbassarci, ma c’era la sensazione che fossimo ben messi in campo e infatti siamo arrivati al fischio finale senza soffrire troppo”. La Cynthialbalonga si riporta a cinque distanze dalla Cavese capolista e a quattro dal Cos Sarrabus Ogliastra che sarà il prossimo avversario domenica: “Il girone è molto equilibrato e ogni giornata ci sono dei risultati particolari. Sono convinto che ci sarà da lottare fino all’ultimo e quindi è importante rimanere agganciati alle zone di vertice. Col Cos Sarrabus Ogliastra sarà un’altra battaglia: è una squadra che conosciamo molto bene e che è molto tecnica soprattutto a centrocampo. Giocano insieme da tanto tempo e questo è un vantaggio. Sarà una bella partita perché sia noi che loro amiamo giocare a calcio. Le motivazioni saranno altissime viste le rispettive posizioni di classifica”.

"Si è già creata l'alchimia"

Falasca giudica positivamente l’avvio di stagione della formazione castellana: “Questa squadra è stata profondamente rinnovata e affidata anche a un nuovo tecnico. Non sempre si crea subito l’alchimia giusta e invece qui è successo. Al momento siamo davanti a squadre più attrezzate di noi, ma vogliamo rimanere vicini alla vetta, poi ad aprile si vedrà come siamo messi”. Domenica scorsa Falasca ha giocato la prima gara intera in campionato: “Rispetto serenamente le scelte del mister, sono a disposizione sua e dei compagni con cui c’è stima e affetto reciproci. Attualmente Pisanu ha un problema al flessore e spero possa rientrare presto, poi se dovesse capitare possiamo anche giocare insieme. Comunque ci alleniamo bene perché il livello del gruppo è alto e quindi quando capita di avere un’opportunità bisogna farsi trovare pronti”.