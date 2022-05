La Cynthialbalonga rimonta il Real Monterotondo e rovina i piani salvezza

Non c'è pace per il Real Monterotondo, che in un finale convulso si fa rimontare due gol di svantaggio e deve rimandare la festa salvezza diretta alla prossima settimana, con il Monterotondo che chiuderà la stagione sul campo della Vis Artena. Poco invece aveva da chiedere al suo campionato la Cynthialbalonga, ormai troppo lontana dalla zona playoff ma che comunque ha onorato l'impegno rimontando i gol di Ricucci e Tilli con la splendida doppietta di Scognamiglio. Ora al Real Monterotondo per salvarsi servirà fare meglio di Cassino e Uri, su cui mantiene un punto di vantaggio.

Real Monterotondo - Cynthialbalonga 2-2 (60' Ricucci (R), 70' Tilli (R), 80' 90' Scognamiglio (C)