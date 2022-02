La Cynthialbalonga regola per 2-0 il Cassino, le parole di Alessandro "Valiamo più di questa classifica"

Sorride la Cynthialbalonga, vincitrice in trasferta per 2-0 sul campo del Cassino e sempre più in risalita in classifica dopo la sosta natalizia. A commetare il match ci pensa uno dei suoi protagonisti, l'attaccante classe 1988 Alessandro. “Non era affatto una partita semplice. Ma siamo stati molto bravi e l’abbiamo vinta da squadra: a parte qualche episodio, non abbiamo concesso nulla e abbiamo sempre tenuto in pugno la sfida. Nel primo tempo l’abbiamo sbloccata con un gol di Angelilli e avremmo potuto aumentare il vantaggio sfruttando meglio qualche ripartenza, poi nella ripresa col mio gol abbiamo raddoppiato i conti". Ritorno in campo sabato per il Cynthialbalonga contro l'Arzachena, per poi la sfida contro la capolista Giugliano il 16 febbraio. “Abbiamo lavorato tantissimo nei 40 giorni di stop di inizio anno e questo ci sta dando forza e brillantezza. La classifica non la guardiamo perché ancora non rispecchia il reale valore di questa squadra che doveva stare molto più in alto. Ma ora non siamo fenomeni e prima non eravamo così scarsi”.