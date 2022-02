La Cynthialbalonga piega la Torres in Sardegna

Impresa del Cynthialbalonga, che vince in trasferta in Sardegna contro alla Torres grazie ad una grande prestazione. A siglare il gol del vantaggio per i laziali ci ha pensato il solito Roberti, bravo a colpire in contropiede sorprendendo la retroguardia dei sardi. Nel secondo tempo proprio la Torres si scuote e prova ad assaltare la porta avversaria, trovando però una Cynthialbalonga compatta con tanti uomini in difesa e soprattutto molto difficile da superare. La beffa per i padroni di casa la firma Nanni, che subentrato a Roberti sigla al 92' il gol che indirizza definitivamente il match in mano laziale e regala il quinto posto in classifica al Cynthialbalonga, ora in piena zona playoff e in solitaria.

Torres - Cynthialbalonga 1-2

Torres: Salvato, Mukaj (30’ st Turchet), Mignogna, Bianchi, Dametto, Ferrante, Lisai (14’ st Sabatini), Kujabi (24’ st Ruocco), Scotto, Piredda (14’ st Masala), Diakite. A disposizione: Garau, Pinna S., Demartis, Antonelli, Maganuco. Allenatore: Alfonso Greco

Cynthialbalonga: Tocci, Franco, Pompei, Santoni (22’ st Scognamiglio), Di Cairano, Syku, Angelilli, Sevieri, Roberti (28’ st Nanni), Alessandro, Bolo (14’ st Barbarossa). A disposizione: Santilli, Franzellitti, Capraro, Ferlicca, De Mutis. Allenatore: Luca Tiozzo Peschiero

Arbitro: Simone Gabriele Restaldo di Ivrea

Assistenti: Mattia Bettani di Treviglio e Cristiano Annoni di Como

Reti: 46’ pr Roberti (CYT); 47’ st Nanni (CYT); 50’ Bianchi (TRS)