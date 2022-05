La Cynthialbalonga pareggia con l'Atletico Uri e abbandona le speranze playoff

Un pareggio a reti bianche termina sostanzialmente l'annata della Cynthialbalonga, che sul campo dell'Atletico Uri non va oltre lo 0-0 e saluta matematicamente i playoff, complice la vittoria dell'Afragolese per 5-0 contro l'Ostiamare. La squadra laziale non riesce a sfondare il muro della squadra di casa, in un finale convulso con tante occasioni da entrambe le parte sventate però dalle retroguardie avversarie. I sardi si condannano così ai playout e salvano il Real Monterotondo, ora distante tre punti.

Atletico Uri - Cynthialbalonga 0-0